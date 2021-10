France: le ministre de l’Intérieur ferme la mosquée d’Allonnes et son école Coranique

Le ministre français de l’Intérieur Gérard Darmanin a décidé de fermer la mosquée d’Allonnes. Elle a été accusée d’avoir légalisé le terrorisme ou d’avoir utilisé le djihad armé. “Sur mes instructions, le gouverneur de la Sarthe a commencé à fermer la mosquée Allonnes près du Mans. Le sermon qui s’y fait prône spécifiquement le recours au jihad armé, au martyre, aux actes terroristes et au recours à la violence”, a annoncé le ministre sur sa page Twitter.

Le préfet de sarth a déclaré dans un communiqué de presse que les prêches dans ce lieu de culte “légitiment le recours au djihad armé, au martyre, aux actes terroristes et au recours à la violence, à la haine et à la discrimination. Et l’établissement de la charia”. La mosquée possède également une école coranique qui accueille environ 110 enfants. Cette école a également été fermée par les autorités françaises, et ils ont parlé d’une zone d’endoctrinement.