Selon le site français l’express, l’imprimerie de la Banque de France dans le Puy-de-Dôme a pris feu mercredi 9 février 2022. Des devises telles que l’euro et le CFA sont produites dans cette imprimerie.

Le feu a été maîtrisé vers midi et quatre personnes ont été évacuées, selon le site « La Montagne ». « Le feu s’est vraisemblablement déclaré dans un laboratoire situé dans un atelier de production dédié au design plutôt qu’à la production. Il s’est ensuite propagé au reste du bâtiment, et impacté 300 mètres carrés ». Le site a été évacué et les collaborateurs ont été mis à l’abri. Par ailleurs, le préfet Philippe Chopin s’est rendu à la Banque de France.

Pour rappel, l’imprimerie qui vient de fêter ses 100 ans fabrique quelque 2,5 milliards de billets tous les ans. . « Son déménagement doit être confirmé dans les prochains mois avant qu’il puisse intervenir avant 2026 », informe le site l’express.