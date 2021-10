France: EDF perd 400 millions en spéculant sur les marchés

C’est une perte historique. Selon Le Figaro, EDF Trading, filiale du géant français de l’électricité, a perdu 400 millions d’euros sur des spéculations sur le marché de l’énergie début octobre. Ceci dans le contexte de deux mois consécutifs de flambée des prix. Il s’agit d’une erreur dans le pari du trader d’EDF Trading qui a mal tourné Il a misé sur la baisse des prix de l’électricité lors de la future « pointe hivernale française », c’est-à-dire entre 8h et 20h en semaine. Mais depuis septembre, les prix ont grimpé et quadruplé, et il y a eu des changements soudains. Le trader aurait pu attendre que le prix baisse, mais pour des raisons techniques liées à son métier, il a été troublé par ce que l’on appelle les appels de marge lors d’un pari à la baisse, les dépôts de garantis réclamés au trader augmentent à chaque fluctuation à la hausse.

Cette perte record de 400 millions d’euros aurait toutefois été compensée par d’autres gains sur le marché ; elle aurait sinon été rendue publique, lit-on dans le figaro, ni l’entreprise, ni l’État actionnaire à 80% d’EDF n’ont réagi pour le moment.

Toujours selon le quotidien, une enquête interne a été ouverte. Le trader n’aurait plus accès aux logiciels de marchés et « une procédure de licenciement a été engagée à son encontre ». Vendredi, le titre d’EDF a fini en recul de 2,38% en Bourse à 12,73 euros.