Forum sur les perspectives d’une relance verte à Thiés avec le concept Baay Dunde : les femmes en 1iére ligne du changement climatique

Le changement climatique est au coeur de tous les débats de nos car de plus en plus l’on se rend compte des multiples conséquences qui pourraient en découler et impacter nos vies quotidiennes.

C’est pourquoi des femmes qui s’activent dans le domaine ont tenu un forum pour faire le plaidoyer, un thème qui tombe à pic notamment avec la COP 27 qui s’est tenu à Sharm El cheikh en Égypte réunissant des chefs d’état du monde entier pour parler de la question climat.

Entres autres perspectives dégagées, faire de l’autonomisation des femmes pour la culture une réalité pour leur permettre de vivre le « Bay Dunde », mais aussi l’accès des femmes à la terre.