Forum de l’emploi : le ministre de l’artisanat pape Amadou Ndiaye s’engage pour l’emploi des jeunes

« L’emploi et l’employabilité des jeunes est au coeur de la politique du président Macky Sall » cette affirmation du ministre de l’économie numérique Yancouba Diattara lors du forum de l’emploi à l’auditorium de Thiés organisé par le ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, pape Amadou Ndiaye a séduit plus d’un.

Des jeunes évoluant dans diverses secteurs d’activités sont venus présenter leurs projets et réalisations : de la pisciculture à la peinture en passant par la couture et l’artisanat, ce n’est pas le talent qui manque, mais plutôt les moyens.

Dans sa communication, le ministre pape Amadou Ndiaye est revenu sur l’importance de la formation mais aussi et surtout l’engagement des jeunes pour aller à la recherche d’opportunités.

« Thiés, une ville prometteuse de carrière »

Le port de ndayanne cité en exemple par Dr Ndiaye pourrait débaucher beaucoup d’emplois, l’aéroport international Blaise Diagne est à nos côtés il en est ainsi pour la plateforme pétrolière de Kayar susceptible de générer de l’emploi pour les jeunes. Ainsi , un dispositif de 70 milliard va être dégager pour accompagner ces jeunes dans l’auto emploi avec des organisations comme le 3FPT, l’ANIDA, l’ONFPT…

Maodo Malick Mbaye responsable politique Apr et DG de l’ANAMO, présent à cette cérémonie a profité de l’occasion pour annoncer l’inauguration de la maison de l’outil de Thiés sise derrière la cité ballabey, et tout ce qui est relatif au matériel informatique , à la connexion et autres équipements a été entièrement offert aux Thiessois par le ministre de l’économie numérique Yancouba Diatta.

« 70% de la population sénégalaise vit d’artisanat »

Le 1er vice-président de l’assemblée nationale Abdou Mbow qui a aussi réhaussé de sa présence cette cérémonie a plaidé pour la cause des artisans en prônant la valorisation de l’artisanat locale « il faut qu’on commence à porter ce qui nous ressemble et fait par nos compatriotes » de poursuivre, les marques chic de Hugo Boss et autres sac Hermès dont on se glorifie d’avoir ce sont des artisants qui le font et nous en avons assez au Sénégal ce qui les différencie ce sont les moyens pour le faire martéle t-il .

Ainsi celui qui se définit comme un digne fils d’artisant « oudé » a manifesté son vœux de voir les artisants soutenus mais aussi appuyés financièrement pour mener à bien leur noble travail.