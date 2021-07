Formation et Financement des Jeunes: Maodo Malick Mbaye DG de l’ANAMO impulse l’Artisanat à Mekhé:

C’est en Présence du Ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye et de la présidente du conseil départemental Seynabou Guèye Touré , que le DG de l’ANAMO Maodo Malick Mbaye a présidé la cérémonie parachevant la formation et le financement des jeunes de Mékhé. Cette activité a été supervisée par la maison de l’outil de Mékhé et financée par la DER. Tour à tour, Maodo Malick Mbaye, le Ministre Pape Amadou Ndiaye et la Présidente du CD de Tivaouane n’ont pas manqué de saluer la vision du Chef de l’Etat Macky Sall.