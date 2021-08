formation en matières de gestion des projets PROJET ADEPT DIADEM Formations des acteurs à Thiès

Badara NDIAYE respectivement coordonnateur de la plateforme sénégalaise Diadem et Migrafique, œuvrant pour la diaspora, le développement et la migration a tenue à Thiès avec ses pairs, pour développer une relation concernant la diaspora, les associations locales et les communautés. Ce qui leur a permis d’initier un processus visant à lancer un appel d’offres et sélectionner 4 projets qui a fait relever « que les associations avaient un besoin de formation en matières de gestion des projets, faute de moyens financiers.

C’est ainsi que Migrafrique après des sélections rigoureuses, a offert une formation en renforcement de capacité dans la coopération sud-sud, en choisissant des projets innovants à Goudiri, Tambacounda, Kolda et saint –Louis. Cette opportunité permettra à ces associations, de bénéficier de subventions financières et d’accompagnement technique.

Pour Mme Fambaye NDOYE chef de département et responsable syndicale de l’Unsas, ce projet vient à son heure et sur lequel, les responsables syndicaux qui sont confrontés à la problématique de l’élaboration et la mise en œuvre de projets au niveau de la coopération nationale et européenne. Pour la responsable chargée de la gestion migratoire, cette rencontre de la cité du rail, avec les batailles engagées s’avère vitale, en participant aux débats des grand questions agitant la question migratoire, » même si par ailleurs, la question revendicative semble plus en vue. »