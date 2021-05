Formation en éducation financière : Le ministre pape A. Ndiaye arme les femmes…

Le ministre de l’artisanat de l’industrie et de la transformation du secteur informel, Pape Amadou NDIAYE a remis à une centaine de femmes leurs attestations ce week-end.

Cette formation en éducation financière qu’elles ont suivies pendant des jours est d’une importance capitale aux yeux du docteur Ndiaye.

On le sait les femmes sont au coeur de tout développement, c’est elles qui gèrent les avec, tontines, Gie et autres qui sont de vraies industries monétique.

Ainsi , il a exhorté les femmes à élargir les enseignements qu’elles ont reçues à l’issue de cette formation à d’autres femmes pour continuer la chaine de valeur . Pour lui, Ce n’est que comme ça que les femmes arrêteront le gaspillage dans les cérémonies(mariage, baptêmes, Ganalé …) où elles déversent tout l’argent qu’elles ont économisé aprés avoir travaillé dur pour le gagner.

L’autre point qui tient à coeur le Dr pape Amadou Ndiaye c’est la solidarité « si on veut faire de Thiés un hub économique, il faudra qu’on s’allie pour les intérêts de Thiés ». D’après lui aucun développement ne peut se faire sans qu’on ne se serre les coudes pour ensemble aller de l’avant avec de grandes réalisations et un futur plus radieux pour Thiés constitué d’hommes et de femmes ambitieux et travailleurs.