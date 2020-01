Formation des responsables de Rewmi pour renforcer les capacités des jeunes

Au terme d’une séance de formation des responsables du parti Rewmi, Yankhoba Diattara présidant la session, soulignait devant la presse : «toute l’importance que le président Idrissa Seck, à cette formation et de capacitation : près avoir crée un secrétariat national à la formation et nommé un directeur de l’école du parti. Le thème de cette session, portait sur « Leadership-communication- dynamique de groupe », au Cyber Campus…« Des fondamentaux à maîtriser »

Yankhoba Diattara s’est réjoui de l’initiative de son collègue Omar Seck ayant initié une formation pour les jeunes du parti. « Il participe selon lui, et de manière concrète, à la vision du président Idrissa Seck de renforcer les capacités des jeunes. » Il a reconnu lui-même en avoir bénéficié, il y’a une vingtaine d’années, avec des jeunes comme Bassirou Bocoum , avec le même coach. Moustapha Guèye, maire de Sokone, qui est une personne de référence, a été chargé d’animer cette session. A poursuivi Diattara. Il a encouragé les jeunes à prendre des initiatives, pour que des séances de formation puissent être organisées de façon régulière. « Avant de parler, d’agir, il faut savoir, savoir ce qu’est la politique, le leadership etc. » .Plaide le vice –président du Conseil Départemental de Thiès.

« Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, on constate que beaucoup de jeunes, pensent qu’ils sont des responsables politiques, des leaders et cela peut jouer des tours ».Rien que de ce point de vue, dit-il, « cette formation est d’une grande importance. Actuellement, l’école est entrain de prendre des initiatives, pour assurer des séances de formation : aux jeunes femmes leaders du parti n participent régulièrement au niveau mondial, en Afrique et à l’étrange, avec l’appui et l’accompagnement de fondations comme Ebert, Newman et de l’Internationale libérale etc.

Une démarche basée sur la cohérence …

A propos de ce que certains considèrent comme des « attaques de toutes parts « contre leur leader Idrissa Seck, Diattara minimise et dit ,ne pas les considérer comme des attaques objectives , mais plutôt crypto-personnelles, or les détracteurs les attaquent « sur leur approche, leur démarche et, et considère que leur démarche est basée sur la cohérence, une vision et une orientation claires, qu’ils disent assumer » . N’empêche, le bras droit Idrissa Seck, considère le parti Rewmi, comme le premier parti politique du Sénégal… (vidéo)