Formation des facilitateurs du Palam : 49 attestations de fin de formation décernées

Le PALAM, programme d’alphabétisation et d’apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté, piloté par le Ministère de la Femme , de la Famille , du genre et de la protection des enfants a clôturé au CDEF de Thiès, la session de formation en présence de l’autorité administrative et 49 attestations de fin de formation, ont été décernées.

Après la visite des stands, la Coordonnatrice du Palam, a remercié le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de tutelle « pour la tenue de ce programme innovant, parfaitement en phase avec le Programme Sénégal Émergent du Président Macky SALL. »

En effet la session de formation des facilitateurs techniques du Palam 2 ayant en charge l’acquisition des connaissances de leurs cibles a été bien menée, selon la spécificité de leurs activités, dans les régions de Thiès, Fatick et Kaolack.

En outre, la Coordonnatrice a particulièrement mis l’accent sur l’aspect uniformisation des modules traduits en wolof, Pulaar, Sérère, selon les zones d’intervention. Le Palam a également remercié les opérateurs qui selon ses propres termes, « des partenaires engagés et loyaux ainsi que tous les services techniques impliqués et souhaite la pérennité de telles rencontres… »