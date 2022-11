Forfait de Sadio Mané: Les Lions déterminés à combler le Gap

À 48 heures de leur entrée en lice dans la 22e édition de la plus grande messe de Football au Monde, les Lions du Sénégal essaient de se rassurer du mieux qu’ils peuvent. Après avoir encaissé le coup, prévisible mais glaçant, de l’officialisation du forfait de Sadio Mané, le leader du groupe, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy et Seny Dieng se sont comme passé le mot. En effet, Face à la presse en zone mixte, le capitaine, le métronome et le gardien remplaçant ont tour à tour tenu le même discours. « Sadio Mané est absent, il faut faire avec. Le coup est dur, mais on a quand même de bons joueurs devant », lance Koulibaly qui annonce même que d’autres joueurs vont se révéler en l’absence du patron.

Même son de cloche du côté de Nampalys Mendy. Le milieu de Leicester se dit conscient de la charge de travail supplémentaire qui l’attend avec ses compères de l’entrejeu. « On est conscient de nos qualités, il faudra essayer de les montrer en l’absence de Sadio. Il faudra qu’on soit à la hauteur, moi le premier, qu’on donne le maximum pour aider l’équipe. Il faut faire sans lui, même si c’est un très bon joueur, même s’il va nous manquer, mais il y’a d’autres talents» Seny Dieng le 2éme portier de l’équipe nationale lui est d’avis que « l’absence de l’un des meilleurs au monde sera difficile à combler mais il faudra en faire une force pour se sublimer. »