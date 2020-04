Force Covid-19 : Le khalife de Thienaba contribue de 6 millions de Fcfa…

Share on Twitter

Share on Facebook

Cheikh Ahmet Tidjane Seck, khalife de Thienaba a apporté une contribution financière de 6 millions de Fcfa répartis à 3 millions en espèces et 3 autres en nature. Un geste qui entre dans le cadre de la lutte sans merci, contre le corona virus. La contribution a été remise au gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao, président du comité départemental de gestion de la lutte contre les épidémies.

Pour sa part, l’autorité administrative qui s’attendait à de ferventes prières et de recommandations aux fidèles pour l’observation des mesures –barrières édictées. Ainsi, il a vivement remercié le khalife, pour son geste et avoue même « en être agréablement surpris.» « Cette contribution est la bienvenue » s’est félicité le Gouverneur qui, estimant la dimension nationale du saint homme, envisage d’en informer les plus hautes autorités, tout en leur donnant l’assurance du versement de la dite somme dans les fonds alloués à Force Covid -19.

Le port obligatoire du masque…

Face aux rassemblements constatés rendant fastidieux les forces de l’ordre lors des couvre-feux, le gouverneur Ndao reste catégorique, « demandant aux populations « d’arrêter les regroupements et de n’avoir pas besoin d’envoyer la police pour les disperser. Ce n’est pas normal ! » Toutefois, il reconnait que si « chacun avait un comportement responsable, on pourrait sortir par exemple pour « acheter de quoi vivre, des médicaments ou aller au travail, en respectant la mesure de port de masque de protection, rendue obligatoire »