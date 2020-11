Football Sénégalais en deuil: Pape Bouba Diop emporté par la maladie de Charcot

L’ancien international de footballeur, Pape Bouba Diop, est décédé. Le premier buteur du Sénégal en phase finale de la Coupe du monde contre la France (0-1), le 31 mai 2002, est mort en France, des suites d’une longue maladie.

Une compétition à laquelle le Sénégal s’est arrêté en quart de finale, après avoir perdu la finale de la CAN, quelques mois avant, à Bamako, contre le Cameroun.

Décédé à l’âge de 42 ans, Pape Bouba a rejoint le Jaraaf, en 1995, en provenance de Ndeffane. Un club de sa ville natale, Rufisque. Très rapidement, le jeune milieu de terrain fait son trou, pour se retrouver dans l’équipe fanion des «Vert-Blanc». Sa bonne progression lui permet de réaliser son rêve européen.

A savoir, un contrat pro à Neuchâtel Xamax (Suisse). En juin 2000, il débarque à Neuchâtel. Mais, après quelques mois et 19 matchs de championnat, il est recruté par Grasshopper de Zurich, où il devient champion de la Suisse, en 2001. Ses belles performances l’envoient en Angleterre. D’abord, à Fulham (2004-2007). Puis à Portsmouth (2007-2010).

En juillet 2010, il s’engage à l’AEK Athènes (Grèce) pour deux ans et un salaire annuel de 800 000 euros. Puis Bouba Diop retourne en Angleterre, en fin août 2011, à West Ham United pour un an, avec option d’une année supplémentaire. Le 9 octobre 2012, c’est Birmingham City qui l’enrôle pour un mois.

Mort, hier, l’ancien milieu de terrain et héros de France- Sénégal, était atteint depuis plusieurs années de la maladie de Charcot. A sa famille éplorée et à l’ensemble des sportifs sénégalais, thiesinfo présente ses condoléances les plus attristées