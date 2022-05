Europa Ligue



La finale opposera l’Eintracht Francfort aux Rangers de Glasgow le 18 Mai prochain au stade Ramon Sanchez Pizjuan à Séville. En demi finale, les Allemands de l’Eintracht ont sorti West Hamm après une victoire 2 buts à 1 à l’extérieur, il y’a une semaine et la confirmation sur le score de 1 – 0 au retour.

.Les Rangers retrouvent la finale en écartant le RB Leipzig pourtant vainqueur à l’aller ( 1 – 0 ). Chez eux, les Écossais ont douché l’équipe allemande qui a cru aux prolongations avec le score de 2 – 1 jusqu’à la 80 ème minute, et le troisième but du défenseur anglais John Lundstram.

Ces deux équipes inattendues à ce stade de la compétition tenteront d’inscrire une nouvelle fois leur nom au palmarès de la coupe d’Europe après une éternité.

Ligue Europa Conférence





La finale de la Ligue Europa Conférence mettra aux prises l’AS Roma et le Feyenoord de Rotterdam, le 25 Mai à l’Arena nationale de Tirana, en Albanie.

En demi finale, les Italiens ont éliminé Leicester ( 1 – 1, 1 – 0 ) grâce à un but de l’ancien de Chelsea Tamy Abraham, à l’aller comme au retour.

Dans l’autre demi finale, la marche s’est révélée trop haute pour l’Olympique de Marseille qui a calé face au Feyenoord. Les Hollandais passent finalement après une victoire 3 – 2 à l’aller et un nul vierge au Vélodrome.

Cette finale sera celle de la renaissance pour l’un des deux clubs; la Roma et le Feyenoord vivent depuis plusieurs années à l’ombre des voisins.

L’entraîneur romain, Mourinho aura l’occasion d’entrer un peu dans l’histoire. Après avoir remporté la Ligue des champions en 2004 et en 2010, la ligue Europa en 2017, le Portugais aura l’opportunité d’inscrire son nom au palmarès de l’Europa Ligue Conférence, une première.