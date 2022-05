Football C’est le suspense



En Italie et en Angleterre, le suspense demeure dans la course au titre. Cette fin de saison s’annonce passionnante dans ces deux pays où on retrouve à chaque fois 2 clubs engagés dans le sprint final.

En Italie, même si beaucoup d’observateurs ne voient pas Milan laisser échapper le scudetto, le suspense demeure. Les Milanais, avec 77 points sont premiers au classement de la série A avec deux longueurs d’avance sur le voisin intériste. Le Milan AC qui court derrière le scudetto depuis 2011 a rarement eu pareille occasion ces dernières années.

Même en cas d’égalité des deux clubs lombards, les rouge et noir passeront devant grâce à la confrontation directe. Les deux matchs qui ont opposé les rivaux en championnat cette saison se sont soldés par un nul à l’aller ( 1-1) et une victoire des rossoneri au retour (2-1). Trois journées et 7 points séparent le Milan AC de ce sacre mais l’Inter Milan n’a pas encore abdiqué et les nerazzuri vont jouer leurs chances jusqu’au bout pour conserver leur titre.



Dans ce duel à distance, ces deux géants du football italien devront se montrer teigneux ce weekend: l’Inter devant Empoli dès ce Vendredi à 16h45 à domicile tandis que Milan ira à l’assaut de l’Hellas Vérone 48 h plus tard, Dimanche à 18h 45.

Angleterre : Un duel Liverpool Man City

En Angleterre, rien n’est encore joué pour le championnat. Il reste 4 journées d’un suspense qui pourrait aller jusqu’à l’ultime minute de la premier league. Un petit point sépare Manchester City 1er avec 83 points et Liverpool 2èm . Dans cet exercice 2021/2022 les reds ont à cœur d’égaler le grand rival, Manchester United au classement des clubs les plus titrés en championnat d’Angleterre (20 )

. Quant à Man City, terminer deuxième pour la sixième fois de son histoire serait un échec. Alors les protégés de Guardiola se battront jusqu’au bout pour remporter un nouveau titre de champion comme la saison passée.

Le sacre pour l’une et l’autre équipe passera nécessairement par cette 36ème journée . Liverpool accueille Tottenham ce Samedi à 18h 45 alors que les Citizens reçoivent Newcastle Dimanche à 15h 30 .