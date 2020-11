FOOT : FINALE TOURNOI UFOA U20 : Le Sénégal retrouve la Gambie, dimanche

Adversaires de la 2e journée de la poule A du Tournoi de l’UFOA A qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 20 prévue en Mauritanie, en février 2021, le Sénégal et la Gambie vont se retrouver en finale, ce dimanche, au stade Lat Dior de Thiès.

Lors de leur première confrontation, le Sénégal l’a emporté par 5-1. Mais comme c’est une finale, le pronostic peut être difficile. La preuve, donnés favoris face aux «Djurtus» juniors de la Guinée Bissau, hier, en demi-finale, les «Lionceaux» n’ont pu valider leur ticket pour la finale, à l’issue des tirs au but (5-4).

A l’issue du temps réglementaire, le score était nul et vierge (0-0). La surprise de ces demi-finales est venue de la Gambie. Donnée perdante d’avance face à la Guinée, pour avoir encaissé le plus le plus gros score du tournoi contre le Sénégal (5-1), l’équipe gambienne a déjoué les pronostics.

En effet, les «Scorpions» U20 ont tout simplement écœuré (2-1) les Guinéens, qui avaient pourtant brillé de mille feux, en phase de groupes, avec neuf points sur neuf possibles. Ce qu’on peut appeler exploit de l’équipe gambienne a été réalisé grâce à un but contre son camp de Kerfalla Camara (30e mn) et Kidiali (65e).

Et pourtant, Abdourahmane Bah avait égalisé pour la Guinée (49e), après l’ouverture du score de la Gambie. L’enjeu du remake Sénégal-Gambie, c’est la conquête de l’unique ticket de la Zone Ouest A de la CAF pour la phase finale de la CAN «Mauritanie 2021».