FOOT : CHAMPIONNATS NATIONAUX DU SENEGAL 2019-2020: Arrêt définitif du foot au Sénégal

La Fédération sénégalaise de football (FSF) espérait que la pandémie de la Covid-19 allait être rapidement maîtrisée.

Le dernier Comité d’urgence, elle a décidé de reprendre, en novembre prochain, ses différents championnats suspendus pour cause de coronavirus. Mais l’évolution de la maladie devenant de plus en plus inquiétante, l’instance dirigée par Me Augustin Senghor a reconsidéré sa position.

En effet, en réunion, mercredi, à son siège sis à Ouest Foire, le Comité exécutif de la FSF a décidé de l’arrêt définitif de tous les championnats (Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2, Régional, Football féminin et Beach soccer).

Par conséquent, «aucun titre de champion ne sera décerné cette saison», annonce la FSF.