Fonds « force Covid-19 » : Un comité de pilotage chargé de la gestion et de la supervision en question

La société civile sénégalaise réclame la mise en place d’un comité de pilotage

Dans un souci d’équité et de transparence, la société civile sénégalaise réclame la mise en place urgente. Du comité de pilotage chargé de la gestion et de la supervision du fonds « force covid-19 », promis par le chef de l’état.

Pour elle, des malversations financières et détournements en cette période de lutte contre le Covid-19. Sont comparables à des crimes contre l’humanité. Plusieurs organisations ont pour cela signé une déclaration commune, demandant au Président de la République Macky Sall d’installer ce comité.

Pour la transparence dans l’utilisation des fonds, la société civile sénégalaise offre ses services

Valdiodio Ndiaye, membre du collectif des organisations de la société civile, affirme que pour y arriver. « Puisqu’on est en pleine crise, le regroupement de toutes les coalitions présentes à l’assemblée nationale et de la société civile avec toutes les compétences » est la solution.

A son avis, « nous sommes dans une phase où nous n’avons pas le temps de développer des stratégies. »

Toute fausse note doit être mise de côté

De son point de vue, il faut « éviter les fausses notes ». Et « toutes les forces vives de la nation doivent être autour du Président de la République pour combattre ensemble. »

Faisant allusion à la polémique liée à l’achat et au transport du riz, il propose de « l’extirper et la mettre à côté ». Pour « ensuite, mettre un dispositif transparent pour que l’aide soit remise à tous les bénéficiaires du Sénégal et des profondeurs ».

M. Ndiaye va conclure en déplorant ces comportements. « C’est tellement désolant d’entendre certaines informations, qui sont à la limite même inacceptables. C’est pour cela que la société civile demande la mise en place de ce comité de pilotage. Qui va accompagner la nation sénégalaise et l’État à atteindre le résultat attendu.»