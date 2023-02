Fonds de financement pour les femmes : Yessal Agri Up et VLF mobilisent les partenaires à Kairé pour renforcer l’inclusion financière au Sénégal

Le 22 février 2023, Kairé a été le théâtre d’une rencontre exceptionnelle organisée par les projets Yessal Agri Up et Voix de Leadership des Femmes (VLF), réunissant les fédérations d’associations dans le cadre d’un Atelier de suivi Table Ronde des bailleurs en synergie avec ARLS, DES, FAFS et RNFR.

Au cœur de cette rencontre, un programme novateur de développement des femmes a été présenté, avec pour objectif de renforcer l’inclusion financière des femmes les plus vulnérables, y compris celles qui sont handicapées et les plus pauvres. Ce programme, axé sur une nouvelle approche de financement, cherche à mobiliser des partenaires afin de mettre en place un fonds de financement pour les femmes.

Dans une économie sénégalaise où les banques traditionnelles exigent des garanties souvent inaccessibles pour les emprunteurs, et où les taux d’intérêt pratiqués par les instituts de microfinance sont très élevés, la création de ce fonds de financement est vue comme une bouffée d’air frais pour les femmes entrepreneures.

Le projet VLF attend avec impatience l’engagement de l’Etat pour la mise en place de ce fonds. L’objectif de cette initiative est d’aider à lever les obstacles financiers auxquels sont souvent confrontées les femmes dans la conduite de leurs entreprises, en encourageant l’autonomisation économique des femmes, réduisant ainsi la pauvreté et favorisant le développement socio-économique au Sénégal.

