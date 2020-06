Abdoulaye Koundoul, le Directeur des arts explique

Après la signature et la publication de l’arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage pour la répartition des fonds alloués aux artistes impactés par la covid-19, les réactions ont été nombreuses et diverses.

Fonds de 3 milliards dédié aux artistes par le ministère de la culture du Senegal

Les uns satisfaits, les autres mécontents, mais aussi une autre catégorie de gens qui avaient besoin d’éclairages.

C’est ce qui explique la sortie d’Abdoulaye Koundoul, Directeur des arts, ce week-end sur Sud FM.

Pour ceux qui s’interrogeaient sur la supposée « trop grande responsabilité » donnée à la Sodav et un possible pourcentage pour son fonctionnement, il a été très clair : « tout le fonds sera réparti et directement si possible aux artistes. La Sodav, comme toutes les entreprises culturelles, pourra prétendre à un accompagnement, mais sur un autre fonds dédié. »

Proposition de répartition du Fonds entre les différents sous-secteurs du Ministère de la Culture et de la Communication

La SODAV, pour tous les inscrits toutes filières confondues (1 milliard FCFA) ; le sous-secteur de la musique pour les non inscrits à la SODAV (500 millions) ; le théâtre (182 millions), le cinéma et audiovisuels créatifs (250 millions) ; les Centres culturels régionaux (28 millions) ; les arts visuels (500 millions) ; le livre et l’édition (200 millions) ; style et mode (50 millions) ; les communicateurs traditionnels (100 millions) ; le conte (15 millions) ; patrimoine culturel (20 millions) ; les artistes vivant avec un handicap (20 millions) ; pour la danse (50 millions) et enfin pour les omissions et réclamations 85 millions.

Si on y ajoute l’élaboration d’un cahier de charges pour les sous-comités sectoriels Directions et l’élaboration des critères d’éligibilité et présentation des listes, définitives des bénéficiaires, un grand pas sera fait vers la transparence et l’équité.

NB : les inscriptions se poursuivent encor