Foire entrepreneuriale du Programme Réussir au Sénégal de la Coopération Allemande à Thies

Le programme « Réussir au Sénégal » accompagne les jeunes dans la formation et le succès de ses renforcements de capacité est évident après une visite effectuée dans les stands de la 3 ème édition de la foire entrepreneuriale.

Mlle Rokhaya NDIAYE conseillère en technique de communication de l’antenne Thiès-Sine Saloum explique l’objectif du programme d’appui des jeunes âgés de 15 à 35 ans par un renforcement de capacités, de financement ou de dotations de matériels pour développer une activité génératrices de revenus . Cette année, il a été noté une forte présence des femmes dont des exposantes à mobilité réduite pour ne pas être marginalisées et pallier au chômage des jeunes. L’objectif du programme vise le changement de comportement des bénéficiaires, pour un avenir radieux.

Ndiaga SARR superviseur est revenu en détails sur les perspectives énoncées, notamment sur le choix de filières et profils indiqués : entrepreneuriat, aviculture, marketing, digitale, technique de communication, gestion de carrières etc. Célestine artiste de talent plasticienne 22 ans, étale sur la toile, un coup de projecteur critique sur le quotidien, la misère des femmes victimes de violences, basées sur le genre. Elle a aussi sa petite idée sur les controverses de l’expression artistique d’une certaine opinion. Mariama DIA artiste et opératrice économique à mobilité réduite, joue sur plusieurs paliers pour développer sa petite unité, grâce à la solidarité familiale…