Foire de l’entrepreneuriat: l’ONG réussir au Sénégal et la coopération allemande GIZ outillent les jeunes entrepreneurs de Thiés…

Rester au Sénégal et y réussir sa vie en tant que jeune c’est bien possible. C’est du moins ce que veut concrétiser l’ONG réussir au Sénégal de concert avec la coopération allemande GIZ qui ont organisé une formation « xaraala Tour » pour 30 jeunes qui ont été formés sur les métiers du numérique.

En sus d’une foire pour donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs qui évoluent dans diverses domaines tels le stylisme; le numérique, la transformation de produits locaux…

Le programme réussir au Sénégal se décline en trois leviers à savoir la Formation ,

L’entrepreneuriat et les Startup et la Communication et les perspectives de l’avenir.

À en croire Mme Rokhaya Faye conseillère technique en perspective et communication au programme réussir au Sénégal, ils comptent pérenniser cette activité et d’en faire un événement mensuel afin de donner l’exemple aux autres jeunes.

Abondant dans le même sens, M. Nicolas DELMAN , chef de l’antenne du programme réussir au Sénégal à Thiés, la jeunesse est un atout et il faut en profiter. Cette masse étant la partie la plus élevée de la population, l’auto- emploi devient une nécessité.

Il est revenu sur le potentiel agroalimentaire de la région de Thiés avec ses manguiers et l’exploitation qui peut en découler.

En ce qui concerne les financements, principaux problèmes des jeunes entrepreneurs qui à les en croire peinent à les trouver, le programme réussir au Sénégal en réponse à ce manque les accompagnent en les outillant ainsi ils pourront voler de leur propre ailes.

La foire dure une semaine ( lundi 31 Mai au Dimanche 6 juin) et a vu la participation de 8 entrepreneurs Thiéssois évoluant dans diverses domaines d’activités.