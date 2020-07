Flamande: Un hibou crée la panique

C’est la frayeur chez les habitants du quartier de « Grote Zadelweg », à Erpe-Mere, dans la région de Flamande en Belgique. L’apparition d’un hibou faisant environ 70 centimètres de haut et deux mètres d’envergure sème la terreur dans ce quartier. D’après Het Laatste Nieuws l’animal, est très agressif et aurait tué un canard à coups de bec, attaqué des chats, mais aussi abîmé un poulailler et détruit une piscine gonflable. « Il est agressif et apparemment, il n’a peur de rien », confirme , un riverain rapport le journal.