La coopérative d’épargne et de crédit du RESOPP ( la COOPEC – RESOPP) a reçu un financement de 208 millions de Francs Cfa du partenaire pour développer les activités économiques et sociales des membres qui pratiquent principalement l’agriculture, l’élevage ainsi que les activités de transformation et de commercialisation.

L’annonce a été faite ce matin par le partenaire, à l’occasion d’une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Thiès, au siège de cette institution coopérative. En effet, Abdou Diop, président du Conseil d’ Administration a salué l’engagement des partenaires qui, selon lui, contribuent de façon solidaire et durable sur les activités des paysans qui adhèrent à la coopérative.

Par la suite, il a tiré un bilan satisfaisant sur l’ensemble des formes de collaboration avec les partenaires. Ainsi, le Pca de la COOPEC – RESOPP a annoncé d’autres enveloppes pour accompagner les paysans sur la commercialisation du bétail pour la Tabaski et une subvention pour les engrais à l’approche de l’hivernage.

L’assemblée générale ordinaire de la COOPEC – RESOPP était l’occasion pour les agriculteurs et les partenaires de se retrouver pour évaluer les financements dans une logique de favoriser la bonne gouvernance et la réédition des comptes.