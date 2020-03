FINANCEMENT DU TERRORISME : Des diplomates arrêtés à l’Aibd l’ont échappé belle

C’est l’histoire de diplomates sierra-léonais et libyens arrêtés, récemment, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass en possession de 90.460 dollars soit 45 millions Fcfa. Il s’agit des nommés Mohamed Ottmane, Mohamed Ameth, Ismaila Ibrahima Koroma et Mohamed Samura.

Outre le délit de sortie illégale de devises, les douaniers les prenaient aussi pour des membres d’un réseau de financement du terrorisme. Auditionnés, ils ont tour à tour déclaré que les fonds provenaient de l’Association mondiale de l’appel islamique (Amai) sise en Libye pour le paiement des enseignants et prédicateurs partenaires en Sierra-Léone et Libéria. Les mis en cause seront, dans ce cadre, remis à la Division des investigations criminelles (Dic) pour continuation d’enquêtes.

Aussi pour faire la lumière sur cette affaire. Sur la base des investigations de la Police, le Procureur du Tribunal de Mbour décidera finalement d’abandonner les « poursuites pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ». Le délit de transport de devises sans autorisation est, par contre, avéré car les mis en cause ont trouvé un règlement transactionnel avec l’administration des douanes.