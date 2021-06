Finale du concours ma thése en 180 secondes à l’université de Thiés

Le concours ma thèse en 180 secondes a été décentralisé pour la 1iére fois en région et c’est la capitale du rail qui a accueilli ce concours organisé en partenariat avec les universités francophones.

Le représentant du ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation a apprécié l’excellence de la recherche et le leadership féminin surtout dans la recherche et l’innovation.

La lauréate Aminata Maï Diouf doctorante en droit privé à l’université cheikh Anta Diop va représenter le Sénégal à paris pour la grande finale.