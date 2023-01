La finale de la coupe du maire a eu lieu à Ngoudiane sous la présidence de Mbaye Dione. Cette finale a été propulsée conseil municipal pour soutenir la jeunesse de la ville. Le maire a promis de nouveaux projecteurs l’année prochaine et un gazon synthétique pour le stade, qui a été inauguré il y a un an.

M. Dione a remercié ses hôtes et en particulier le président de l’association des maires du Sénégal, Omar Ba, pour leur présence lors de cet événement. Il a également félicité les deux équipes, ASC Samene qui a remporté la finale et Fagn Fa Agn, qui ont participé à la finale.

Le maire a également lancé un appel à la jeunesse de Ngoudiane pour qu’ils répondent à l’appel de la paix et qu’ils soient sereins. Il a souligné l’importance de la paix pour le développement de la ville et pour la vie de ses habitants. Il a également rappelé que le sport est un excellent moyen de promouvoir la paix et l’unité.

En conclusion, la première finale de la coupe du maire à Ngoudiane a été un grand succès grâce à la participation de nombreux jeunes et à l’engagement du conseil municipal pour soutenir la jeunesse de la ville. Le maire a promis de continuer à investir dans le sport pour favoriser la paix et l’unité de la communauté.

