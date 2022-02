ADVERTISEMENT

Les resultats des tests de covid -19 viennent de tomber .

La Fédération Sénégalaise de Football informe qu’ à << la suite des tests PCR obligatoires faits ce vendredi 04 février 2022 , soit 48 heures avant le match officiel Sénégal Vs Egypte , comptant pour la finale de la CAN Total Energies Cameroun 2021 >>, lit – on dans le communiqué .

Avant d’ajouter : << Les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs >>

Le Sénégal a éliminé le Burkina Faso mercredi soir avec le score de 3 buts à 1 en demi – finale grâce à des buts d’ Abdou Diallo , Idrissa Gueye et Sadio Mané .