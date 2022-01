Fin Campagne électorale :appétits débordants des candidats et enjeux d’un scrutin à Thiés , Qui pour diriger béne deuk niari gare?

Qui pour diriger la mairie de la ville de Thiés ? Le rendez-vous est donné au soir du 23 janvier 2022 soit dans moins de 24h, chacun des 12 candidats en compétition s’est investi sur le terrain pour conquérir le suffrage des Thiéssois.

Les élections locales du 23 janvier 2022, s’annoncent trés serrées à Thiés. Dans la capitale du rail, de grosses pointures sont choisies par les différentes coalitions pour briguer la mairie actuellement occupée par Talla Sylla.

Thiés a bougé au rythme d’une campagne effrénée . Entre caravane, meetings et porte à porte les candidats ne laissent rien , encore moins ne lésinent sur les moyens pour conquérir les électeurs sur la base de programmes et leurs ambitions pour le développement de Thiés.

Ils sont 12 candidats en lice à disputer la chaise de la mairie de Thiés. Il s’agit notamment du maire sortant Talla sylla (Wa Thiés), Yankhoba Diattara (benno bokk yakaar), Thierno Alassane Sall ( rewum Ngor), Abdoulaye Diéye(And siggil Thiés), Héléne Tine (wallu Sénégal), Babacar Diop(yeewi Askan wi), Ibrahima Hamidou Déme (Avec), Moussa Tine( pencoo And liguey), Babacar Guéye (And Nawlé) , Alioune Badara Diagne (Gueum sa bop).

Le ministre de l’économie numérique et des télécommunications se « démêle comme un beau Diable » pour assurer le triomphe de la coalition de « mburu ak sow (Macky et Idrissa Seck) », et permettre au rewmi de reprendre les rennes de la ville. Pour celà, il a présenté aux Thiéssois un programme qui dit-il, est la meilleure solution pour sortir Thiés de toutes les difficultés que rencontrent les populations. En outre, le choix du président Macky sall s’engage à donner une victoire éclatante à la coalition BBY à hauteur de 90%.

Mais Yankhoba Diattara doit faire face à de grosses pointures de la politique Thiéssoise : il a en face de lui l’ancien ministre Thierno Alassane sall, l’homme d’affaires Abdoulaye Diéye, l’ancienne députée Héléne Tine, le Dr Babacar Diop pour ne citer que ceux là.

Pour le candidat de la république des valeurs, rien ne peut se faire si les représentants à la base manquent de compétences et de sens de la responsabilité, raison pour laquelle il se lance dans la course pour porter les principes et valeurs auxquels il croit, à l’en croire la république des valeurs est la solution pour Thiés car d’après lui, il y’a une précarité notoire qui sévit dans la ville et une absence de perspectives pour la jeunesse fléaux auxquels, il veut apporter un changement net.

L’homme s’est vite fait distinguer et semble incarner le candidat qui fait plus peur à la coalition BBY pour la ville de Thiés. Abdoulaye Diéye a réussi à attirer l’attention de bon nombre Thiéssois . Il est dans une dynamique de démonstration de force ses fortes mobilisations et caravanes en sont la preuve palpable. Connu pour ses oeuvres sociales, le candidat de And siggil Thiés promet le rayonnement de Thiés et le soulagement de sa population une fois à la tête de la ville.

La coalition « wallu sénégal n’est pas en reste dans cette course, pour l’ancienne député Héléne Tine Thiés Est dirigé depuis par des hommes incompétents « depuis l’ére de Wade, Thiés la ville lumière est devenue sombre…» elle est convaincue que la coalition wallu sénégal est la solution pour remettre Thiés sur les rails de l’émergence.

Du côté de l’opposition, la grande coalition yeewi askan wi avec son candidat à la mairie ville de Thiés le Dr Babacar Diop s’active aussi au front en s’attaquant au « mbourok soow » , pour lui il appartient aux Thiéssois de choisir leur maire et non au président de la république de faire ce choix à leur place. Le candidat de Yeewi Askan wi axe ses ambitions politiques sur plusieurs points qu’il considère stratégiques pour la ville notamment l’emploi des jeunes…

Quid de l’actuel occupant de la mairie?

Talla sylla est plus que jamais déterminé à défendre son bilan ; « zappé » par le président sall au profit de Yankhoba Diattara, le maire sortant s’est érigé une liste parallèle sous la bannière de la coalition « Wa Thiés » , il a mené sa campagne comme tout le monde avec le bilan de ses réalisations depuis son accession à la mairie. Ce qu’il déplore fortement c’est la trahison dont il est victime venant de certaines politiques qui ont retourné leurs vestes contre lui dans la cité du rail , il le décrit en ces termes: « c’est le monde à l’envers » mais le « baye fall » ne compte pas lâcher du lest il ira jusqu’à bout pour retrouver son fauteuil de maire le 23 janvier au soir…

Au niveau des communes même cas de figure, à l’Est Saer Mangane investi par la coalition BBY a battu campagne avec l’appui et le soutien de ses paires Yankhoba Diattara, Abdou Mbow, Maodo MALICK Mbaye, Mme Mame bineta Basse…ils se sont ligués comme un seul bloc pour assurer une victoire éclatante au Mborok soow le soir du 23 janvier avec Saer Mangane maire de Thiés Est. À l’ouest ils en ont fait de même pour Mme Bineta Basse qui a décliné son programme pour la commune axé sur différents volets notamment le soulagement de la gente féminine.

Il est le seul Maire à être réinvesti dans sa commune, Lamine Diallo dans sa reconquête de Thiés Nord promet la réalisation de plusieurs chantiers notamment le réaménagement du marché central de Thiés entres autres tout en défendant son bilan d’exercice de ces différentes années.

On pourrait presque dire qu’il fait l’unanimité ; pape siré Dia a été investi au niveau départemental, le PCA de la lonase ne sait pas beaucoup fait distinguer durant cette campagne sans doute parce que il n’a pas de concurrent…

La campagne étant clôturée, le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome s’est déplacé en personne à Thiés pour effectuer les derniers réglages et constater que le dispositif de vote et le matériel électoral étaient bien en place, chose qu’il a confirmé tout en rassurant que le fichier électoral est plus que fiable car mis en place par des experts internationaux c’est clair pour lui que ces élections vont se passer dans les règles de l’art.

Thiés portera t-il un nouveau visage ? Le suspense n’a que trop duré mais la réponse n’est que dans quelques heures…!