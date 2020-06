Fimla : tenaillées par la soif, les populations menacent…. Dans les villages de Samba Dia, Ndangane, et Yayème, l’eau est à la fois chère et introuvable.

Vivant principalement de l’agriculture et de l’élevage, les populations de l’arrondissement de Fimla refusent d’être sevrées du liquide précieux.

Dans les villages de Samba Dia, Ndangane, Yayème et d’autres localités environnantes, l’eau est à la fois chère et introuvable. Selon le docteur Samba Faye du mouvement LES CŒURS VERTS, « la situation vécue par l’arrondissement de Fimla depuis plus de 3 ans est insupportable et inacceptable pour les populations. »

En effet, « depuis la visite en mars 2019 du Directeur de l’exploitation de l’OFOR, un financement d’un montant d’un Milliard deux cent millions a été promis pour régler le problème. Il reste jusqu’à maintenant intact. »

Pour une distance de 20 mètres, il faut payer 75000 frs pour obtenir un raccordement à domicile.

Sarcastique, il posera la question suivante : « existe-t-il dans notre pays deux types de sénégalais ? L’un bien pris en charge et l’autre laissé à lui-même ? »

En attendant, les populations se cherchent des solutions à l’instar de celles de Ndangane qui ont cotisé pour acheter une citerne, et celles de Yayème qui ont creusé un puits.

Attention à un Cap Skiring bis !

Faisant allusion aux évènements récents qui se sont passés à Cap Skiring, le docteur Samba Faye lancera cet avertissement aux autorités : « lorsque des populations atteignent les limites du supportable et se sentent négligées, il faut s’attendre à tout. » Particulièrement dans ce contexte du coronavirus où la salubrité est une exigence sanitaire, qui impose la disponibilité de l’eau, leurs préoccupations devraient être vite prises en compte par les autorités compétentes.