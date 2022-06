Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Sud-Est) a ouvert jusqu’au 22 juin, le procés du Français Michel Platini (66 ans) et du Suisse Sepp Blatter (86) ans poursuivis pour « escroquerie », « faute de gestion », « abus de confiance » et « faux titre », le verdict est attendu attendu le 8 juillet.

Les deux anciens dirigeants sont accusés d’avoir « obtenu illégalement des versements de 2 millions de francs suisses (1,8 million d’euros) au détriment de la FIFA » et « en faveur de Michel Platini ». Tous deux ont été la cible d’autres poursuites, avec un triple Ballon d’Or en France (sur l’attribution du Mondial 2022 au Qatar) et Sepp Blatter en Suisse, tous deux condamnés à cinq ans de prison ou à une amende.

Les deux prévenus pourront s’expliquer dans l’affaire qui a fait d’eux des parias du football. La défense et l’accusation sont unanimes : les Français ont prodigué de bons conseils à Sepp Blatter entre 1998 et 2002, et le duo a donné son accord en 1999 lors du premier mandat de ce dernier à la présidence de la FIFA. payé par la FIFA. Mais en janvier 2011, « plus de huit ans après la fin de ses activités de consultant », l’ancien capitaine des Bleus « a demandé une créance de 2 millions de francs » à verser par les instances du football.

Pour le parquet, il s’agissait d’un paiement « sans fondement », obtenu grâce à de fausses affirmations des deux dirigeants qui ont « subtilement induit en erreur » le contrôle interne de la FIFA , soit le critère clé de l’escroquerie selon les termes de cette entité.Les deux hommes martèlent de leur côté qu’ils avaient dès l’origine décidé d’un salaire annuel d’un million de francs suisses, oralement et sans témoins, sans que les finances de la Fifa n’en permettent le versement immédiat à M. Platini.

Michel Platini s’estime victime d’un complot pour lui barrer la route de la présidence de la Fifa et dénonce en particulier le rôle trouble de l’actuel patron du football mondial élu en 2016, Gianni Infantino, dans le déclenchement de l’enquête. Ancien bras droit du Français à l’UEFA, l’Italo-Suisse est visé depuis 2020 par une procédure portant sur trois rencontres secrètes avec l’ancien chef du parquet, dans laquelle un magistrat et l’ex-directeur juridique de la Fifa viennent d’être inculpés.

Mais la justice suisse ayant jusqu’ici refusé de joindre les deux dossiers, les débats devraient rapidement se recentrer sur la réalité de l’accord oral des deux accusés. Partie civile, la Fifa entend se voir restituer le salaire et les charges sociales payés en 2011 plus de huit ans après la fin de son activité de conseiller ».