FÊTES DE FIN D’ANNÉE : De mignonnes Thiessoises ! Des Ourou Haïïïnnnn envahissent la rue!!!

31 Décembre 2019 à Thies

Mardi 31 Décembre 2019 ! Une soirée de tous les rêves ! Une nuit de la saint-Sylvestre où le traditionnel point de convergence reste la mythique et rayonnante «Place de France» rebaptisée aujourd’hui «La Promenade des Thiessois». Presque tout Thiès s’était donné rendez-vous sur ces lieux, en face de la Mairie de Ville, à l’aube du nouvel an. 2020 !!! À travers des retrouvailles marquées par d’intenses vœux mutuels dans un climat de fraternité, d’amitié, de convivialité. La célébration du Nouvel An 2020 ne sera que beautés dans cette belle cité du Rail qui brille de 1000 feux. Des boulevards joyeusement décorés avec de scintillantes guirlandes s’entrecroisant avec des veilleuses clignotantes multicolores, de splendides arbres de noël toujours perceptibles partout à travers les rues, entre autres embellissements.

Les festivités de la commémoration de la nuit de la Saint-Sylvestre, ce 31 Décembre 2019, ont bien démarré. 00 heure !!! L’ambiance des grands jours de fête d’atteindre son paroxysme. La fête est vraiment belle. La joie règne partout dans la ville aux-deux-gares. Des retrouvailles qui confortent les Thiessois dans le désir de vivre ensemble dans une parfaite cohésion. Célébrant ainsi, avec bonheur et responsabilité, la fête du nouvel An, sans manquer d’exprimer leur solidarité aux malades, aux détenus et aux défavorisés.

C’est beau partout !

Aux klaxons des voitures et des mototaxis « Jakarta », se mêlent le sifflement émouvant du train. Les pétards fusent de partout. Un tohu-bohu indescriptible. A presque quelques pas du « Paradis », dirait-on ! On se cajole ! On se souhaite «Bonne et Joyeuse Année 2020 ! Une année de Paix et de Prospérité. Que de festivités dans la ville aux-deux-gares, pour commémorer la fête de Saint-Sylvestre, ce 31 décembre 2019 ! Que de beaux couples visiblement heureux, joyeux ! Que de belles filles !

De mignonnes Thiessoises ! Des Ourou Haïïïnnnn !!!

Aussi, que de désagréments pour certains, les filles en particulier, victimes de vols à l’arrachée, œuvre de pickpockets qui seront toujours de la partie. Sans oublier ces quelques fêtards légèrement touchés par les pétards. Partout le feu d’artifice ! Presque tout le monde a fait claquer des pétards. Une fête coïncidant avec la célébration du Festival Caay Thiès initié par le Maire de la Ville de Thiès, Talla Sylla, qui ambitionne, sur la base d’une vision clairement déclinée, de « faire de Thiès une ville qui Avance, une ville Moderne, avec une vision basée sur le potentiel de notre localité susceptible de faire de notre cité Carrefour une ville Attractive ». Ce, en y associant les guides religieux, les délégués de quartiers, les leaders d’opinions, les entrepreneurs, les responsables d’associations, bref toute la communauté des citoyens de Thiès.

A Thiès la nature était en fête. S’amuser, boire, danser en joyeuse compagnie ! oui, c’était vraiment ça !!! Et c’était beau !!!