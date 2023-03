Festival et Foire Internationale de Dame Sall : Soutien aux Femmes et Promotion de l’Économie Africaine

Après l’Evènement du Malaw D’or très réussi qu’il vient d’organiser à Saly et qui a connu un succès retentissant, beaucoup de réussite et des recettes, Dame Sall, l’opérateur Economique longtemps combattu à Thiès, annonce la préparation d’un grand festival et d’une foire internationale visant à promouvoir les talents africains et Promouvoir l’économie locale.

Le projet met l’accent sur le soutien aux femmes et envisage la création d’une banque des femmes au Sénégal. Le festival, qui bénéficie d’un budget de 450 millions de francs, se tiendra à Dakar et accueillera des artistes et des opérateurs économiques venus de 19 pays africains, dont l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la RDC, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, le Nigéria et le Sénégal. La Martinique a également été invitée en tant qu’invitée d’honneur, et d’autres pays occidentaux ont manifesté leur intérêt pour participer à l’événement..

L’objectif principal est de créer une plateforme numérique facilitant les échanges commerciaux entre pays africains et renforçant l’économie intra-africaine, tout en mettant en avant les produits locaux et la culture africaine.

