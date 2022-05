À Cannes, où s’est ouvert le 75e Festival de cinéma, Forest Whitaker a été la star internationale de la soirée du mardi 17 mai. L’acteur américain a reçu une Palme d’Or d’honneur pour une carrière marquée notamment par le Prix d’interprétation reçu en 1988 dans Bird, de Clint Eastwood.

L’acteur de 60 ans ne se limite pas seulement de briller à Hollywood. Cette légende a créé, il y a dix ans, une ONG qui lutte contre la pauvreté, du Soudan du Sud au Mexique. Une fibre humanitaire qui raconte t-il est née lors d’un tournage sur le continent africain.

« Je travaillais en Ouganda et j’ai rencontré le directeur d’un orphelinat dans le nord du pays. Et j’ai reconnu, dans le regard des enfants, ce que j’avais éprouvé moi-même en grandissant : le stress, les problèmes que l’on doit surmonter. J’ai commencé à travailler en Ouganda, à créer des logements, et puis avec l’Unesco, à monter des antennes ailleurs dans le monde. Mais c’est sûr que tout a commencé quand je me suis connecté à mes racines africaines », explique-t-il.

Il faut dire que Forest Whitaker mêle aussi cinéma et humanitaire en produisant le documentaire Au nom de la Paix, un film réalisé par Christophe Castagne et Thomas Sametin, tourné dans un camp de déplacés au Soudan du Sud et projeté à cannes en première mondiale.