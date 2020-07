Fermeture de l’espace Schengen au Sénégal : L’Union Européenne revient sur sa décision

La décision du Sénégal de tenir tête à l’ UE a porté ses fruits. L’union Européen est revenue sur sa décision de fermer l’espace Schengen au Sénégal.

L’ambassadeur de l’UE à Dakar, Irène Mingasson a précisé le Sénégal qui a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir du 15 juillet 2020, n’est pas concerné par cette nouvelle situation.

D’après elle, la recommandation européenne, est juste un malentendu sur la perception de la décision. Interrogé par Iradio elle annonce que le but visé « n’est vraiment pas de fermer les frontières mais de les rouvrir. Il s’agit de lever graduellement, de façon ordonnée et transparente, les restrictions qui, depuis des mois, s’appliquent aux mouvements et aux voyages non essentiels à l’intérieur de l’Europe et entre l’Europe et le reste du monde », fait elle savoir

Pour rappel, l’UE avait publié un document interdisant l’accès à tous les pays d’Afrique qui font face à la pandémie de la covid-19 à l’exception de la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et le Rwanda.

