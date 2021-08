Femme retrouvée morte à Ziguinchor :Penda kébé identifiée, son petit ami arrêté…

Lundi 9 août , le corps sans vie d’une femme a était découvert à Ziguinchor dans un canal à Djibok. La défunte a été finalement identifiée au nom de Penda Kébé

Agée d’une trentaine d’années , cette jeune mère d’un enfant d’à peine 4 ans vivait chez sa tante à Kandialang.

D’après les témoignages recueillis par les enquêteurs, Penda a quitté Kandialang à bord d’une moto Jakarta dimanche soir pour se rendre à Tilène, son ancien quartier. Depuis lors, elle n’a plus refait signe de vie. Selon Libération, un certain A Diouf, a été placé en garde en vue hier soir, au commissariat de Ziguinchor.

La source révèle que ce dernier qui habitait Tilène, était le petit ami de Penda.

Il soutient que celle-ci est venue lui rendre visite ce jour là vers 19heures et qu’elle a pris le chemin du retour vers 22heures , il va plus loin disant que c’est lui qui l’a raccompagné sous la pluie seulement il fait savoir aux enquêteurs que sa dulcinée a glissée sous la pluie et est tombée dans le canal emportée par les eaux de pluies.

Une version que les limiers ont dû mal à croire considérant son silence depuis la disparition de Penda.

Les enquêteurs sont toujours dans l’attente des résultats de l’autopsie et le sieur Diouf en garde à vue.