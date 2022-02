La gendarmerie de la brigade de recherches Faidherbe a confisqué des billets noirs d’une valeur de 2 milliards de francs.

Les deux présumés coupables, Nd. Ndiaye et Nd. A. Niang, 48 et 58 ans, ont été arrêtés et inculpés jeudi dernier.

Selon des sources du journal L’Observateur, ils sont la cible de gangs criminels, de faux billets et de fraudes.

Pour faire tomber la mafia, la gendarmerie a infiltré un agent se faisant passer pour un homme d’affaires.

Les faussaires ont proposé à ce dernier de financer le blanchiment de faux billets noirs de 10 000 francs d’une valeur de 2 milliards de francs CFA.

Ils trouveront une machine à laver l’argent noir au Burkina. En retour, les fausses dames ont suggéré que l’agent d’infiltration reçoive une part équitable de l’argent propre.

L’agent accepte le deal criminel et continue de chercher des indices pour mieux comprendre la mafia.

Après avoir obtenu les preuves à charge, la brigade de recherche entre en jeu et le suspect sera arrêté lors d’un rendez-vous dans la ville de Kurdamer.

A. Diabaté, un Bakker, et O. Sidibé, un Burkinabé de 63 ans, ont également été arrêtés. La recherche des fugitifs se poursuit.