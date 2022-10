L’incident s’est produit vendredi 14 octobre 2022 et l’homme a été identifié comme étant Kofi Kakra, un conducteur de bus de 24 ans. Il a escaladé le pylône de transmission à haute tension de Kasoa Galilea. Galilea est situé après le péage de Kasoa sur le chemin de Weija à Kasoa dans le district sud de Ga du Grand Accra.

Un homme s’est suicidé sur la ligne de transmission à haute tension GRIDCo en raison des difficultés économiques au Ghana. Selon certains témoins oculaires, il a affirmé qu’il était fatigué de la vie. l’homme a été vu escalader rapidement le poteau à haute tension alors que des passants faisaient de nombreux plaidoyers pour tenter de le faire descendre.

Toujours dans la vidéo, on pouvait voir un véhicule du service de police du Ghana, donnant l’impression que les policiers étaient sur les lieux pour aider à faire descendre l’homme du poteau avant qu’il ne mette encore plus sa vie en danger. Quelques instants après, l’homme a marché sur la ligne de transmission et s’est électrocuté. Le corps a depuis été transporté à la morgue.

