Fatick : 7 morts dans une collision entre un camion et un bus

Le bilan est lourd. Une collision entre un camion et un bus a fait 7 morts 4 sur le coup et 3 en cours d’évacuation et une quarantaine de blessés mardi vers 16h 44 à la sortie du village de Ndiongolor, dans la commune de Diouroup, rapporte l’Aps.

D’après l’agence de presse Sénégalaise, le camion qui tentait de dépasser un véhicule a frontalement heurté le bus en provenance de la Casamance.



Les autorités administratives se sont rendues sur les lieux de l’accident.