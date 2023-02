Fandéne: Journée internationale tolérance 0 contre les mutilations génitales féminines

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a célébré avec succès la Journée Internationale de Tolérance Zéro contre les Mutilations Génitales Féminines à Fandéne en présence du Maire Me Augustin Tine. La célébration a été organisée en collaboration avec des partenaires importants tels que l’UNICEF, Tostan, le Système des Nations Unies et ONU Femmes.

La Ministre de Tutelle, Mme Fatou Diané, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du plan d’action national visant à abandonner les mutilations génitales féminines d’ici 2030. Selon elle, la participation de toutes les parties prenantes est cruciale pour atteindre cet objectif ambitieux.

Pour parvenir à cet objectif, la Ministre a mis en évidence la nécessité de sensibiliser les communautés à travers l’intervention des relais communautaires et des badiénous gokh. La promotion d’une masculinité positive en impliquant les garçons et les hommes pour comprendre les enjeux de la question pourrait également contribuer à atteindre rapidement cet objectif.

