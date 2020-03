Fake News sur le Coronavirus au Senegal. Quand Thiesinfo permet au Spécialistes de France 24 de découvrir la vérité

Figurez-vous! Votre site favori Thies info le portail de Thies sur le Web a permis à des spécialistes du Fakenews sur France 24 de découvrir la vérité et toute la vérité sur une vidéo détournée, une fausse information diffusée sur les réseaux sociaux et portant sur la gravité du Coronavirus au Sénégal et qui a défrayé la chronique dans le monde. Cette vidéo montre le chaos total à l’aéroport, des gens gisant sur le sol, agonisant, surveillés par des gens armés jusqu’au dent. Bref, cette video de la chaine dakaractu, qu’un individu a détournée pour titrer qu’il s’agissait du Coronavirus qui crée la Panique à Dakar.

En effet, cette vidéo détournée et postée par une personne mal intentionnée sur Facebook montrant le Chaos causé par le Coronavirus au Sénégal a créé la panique sur les Réseaux Sociaux dans le monde depuis le 02 Mars 2020, pour ceux qui ne se sont pas rendu compte que c’était une fausse information.

En faisant des recherches sur le Net, le Spécialiste de France 24 a découvert sur thiesinfo, le site très bien référencé à l’échelle mondial, que cette vidéo provient d’un reportage sur un exercice de prise d’otages à l’AIBD.

Seyelatyr, L’administrateur de Thiesinfo, le Premier site Thiessois, qui participe souvent au séminaire sur les Fake news organisé par le Synpics ou l’APEL ( Association de la Presse en ligne) et à d’autres formations de ce genre, déclare être « très satisfait du fait que sa plateforme, très prise au sérieux » ait permis de faire découvrir la bonne information.

En Outre, L’Administrateur du portail de Thies sur le web salue la grande responsabilité observée par les acteurs de la Presse en Ligne depuis le début de la Pandémie et fustige l’attitude de ceux qui trompent les gens sur les réseaux sociaux. Selon lui, les gens doivent faire la Différence entre la « Presse en Ligne » gérée par des professionnels et les réseaux sociaux que chacun d’entre nous peut utiliser à ses fins.