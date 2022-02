C’est un flagrant délit. Deux homosexuels ont été surpris en plein acte à Sicap-Karack. Le comble c’est que les faits se sont passés au-dessus de la mosquée Amitié-Baobab-Karack et en plus lors de la prière du Maghreb (Crépuscule).Pire cette scène a été filmée et sans doute partagée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le journal Bésbi affirme être sûr, d’y voir ”un homme en chemise grise enlever son pantalon bleu et inviter son partenaire à une partie de sexe à côté du minaret. Mis au parfum de l’affaire, des jeunes du quartier, concentrés sur le succulent match Sénégal- Burkina, ont dû rappliquer sur les lieux pour en avoir le cœur net.

Sur place, il s’était agi d’un mineur et d’un adulte, de surcroît fils du gardien de ladite mosquée qui s’envoyaient en l’air. Tous les deux ont été cueillis par des éléments du Commissariat de Dieuppeul après avoir été quelque peu lynché par une meute de jeunes de Karack.. L’affaire s’est ébruité au point que le célèbre Oustaz Makhtar Sarr s’en est désolé sur sa page Facebook en ces termes ” Une affaire de rapports sexuels entre homosexuels qui s’est passée au-dessus de la mosquée de Sicap Karack à l’heure du match », a-t-il dit, écœuré.

Une affaire qui va faire beaucoup de polémiques sans doute dans un contexte où le débat sur la criminalisation de l’homosexualité est agité par des organisations socio-religieuses.