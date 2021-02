Fait inédit à Touba : Des individus tout de blanc vêtus voulaient faire le « tawaaf »à la grande mosquée…

Hier vendredi, des individus (au moins 40) , tout de blanc vêtus voulaient effectuer « le Tawaaf » à la grande mosquée de Touba.

Ils ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt. Ces derniers, avaient débarqué sur l’esplanade de la grande mosquée avec la ferme volonté de faire le « Tawaf ». C’est-à-dire, faire plusieurs fois le tour de la mosquée, à l’image de ce qui se fait à la Mecque, pendant le pèlerinage.

Mais, c’était sans compter sur la vigilance des éléments du Dahira Muqadimatul Khidma, chargés de la sécurité du lieu de culte et du cimetière. Dès qu’ils ont pris connaissance de l’intention des visiteurs, ils se sont opposés à eux et ont réussi à les chasser des lieux. 5 parmi eux ont été arrêtés et placés en garde à vue.