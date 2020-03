Fait divers: ARNAQUE : «Au Secours, Elle A Disparu Avec Mon Neveu»

Une grosse arnaque ! Ainsi pourrait-on qualifier la pédagogie adoptée par une certaine maléfique dame, qui avait bien des tours dans son sac. Une «inconnue» qui est allée rendre visite à une dame commerçante, à son domicile, pour «l’anéantir».

Le modus opérandi de l’arnaqueuse

Selon la dame demeurant à Medina à Dakar qui a fait l’objet de l’arnaque, « c’est ce Dimanche 8 mars, entre 11 heures et midi, qu’une certaine inconnue est venue se présenter à moi, en compagnie d’un garçon du quartier dont la tante se trouve être une connaissance. Le gosse est aussitôt reparti après l’avoir conduite à la maison. Une fois bien accueillie, elle m’a fait comprendre que c’est la tante de ce dernier garçon, qui, je le rappelle, est une connaissance, qui l’avait mise en rapport avec moi. Elle m’a fait savoir qu’elle s’apprêtait à ouvrir une caisse de tontine d’une année et aurait besoin, d’après ses calcules, de quelques 52,5 mètres de tissu Jazner, à partager avec plusieurs individus.

Et pour mieux cuisiner sa proie d’en face, à savoir moi-même, elle a, à trois reprises, passé des coups de fil, faisant semblant de converser avec la connaissance dont elle disait l’avoir mise en rapport avec moi. Lui promettant de passer, après, déjeuner avec elle. Ce pour mieux gagner ma confiance. Et quand j’ai fini de lui présenter toute la marchandise, elle a fait son choix et m’a demandé de lui coller un membre de ma famille pour l’accompagner chez elle, où avait à soumettre le marché à l’appréciation des autres membres de sa famille, dont ses coépouses.

Ce d’autant que, me faisait-elle comprendre, nos deux maisons n’étaient distantes que de quelques centaines de mètres, parce qu’elle était au 43 et moi, au 37. Toutefois, elle s’était catégoriquement opposée à ce qu’un membre de ma famille connu dans le coin l’accompagne, de peur que ses partenaires, à qui elle avait fait comprendre s’être rendue à Sandaga, chez les libanais, pour l’achat de la marchandise, découvrent que l’acquisition du Jazner s’est effectuée dans le quartier même.

Disparition du neveu

C’est ainsi que je lui ai collé un neveu, un jeune étudiant fraîchement débarqué de Thiès, qui n’était donc pas connu dans le coin. La dame, outre le fait d’avoir fait réserver deux autres coupons de tissu Jazner à récupérer plus tard, s’était engagée à payer intégralement à son retour, si le marché était conclu. Seulement, depuis qu’elle est partie en compagnie du gosse elle n’a plus refait surface.

Aujourd’hui, mon problème ne réside pas sur cette arnaque ou dans la perte de ma marchandise, mais je suis préoccupée par la disparition de mon neveu. Que lui est-il arrivé ? Qu’est-il devenu ? Il est impossible de le joindre au bout du fil.