Réponse du berger à la bergère. Comme pour dire que la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar, semble suivre yewwi Askan wi dans son “jeu”.

Ce mardi, face à la presse la conference des leaders de Yeewi Askan Wi a réaffirmé sa volonté d’organiser une marche, vendredi prochain, (17 juin) avec ou sans l’autorisation. Ce qui pousse la coalition BBY a mobiliser ses jeunes pour faire face.

Et c’est le ministre de Yankhoba Diattara himself qui monte au créneau. Entouré du porte-parole de Benno, Papa Mahawa Diouf, du responsable des jeunes de l’Afp, Zator Mbaye, du responsable des jeunes socialistes, Mame Bounama Sall, Yankhoba Diattara a appelé les jeunes à faire face.

« Il faut se lever et faire face. On n’a pas le droit de se taire. Le président Macky Sall a un bilan qu’aucun autre président n’a jamais eu dans ce pays. Vous devez aller vendre ce bilan à nos compatriotes. Les responsables de YAW sont des peureux. On est 70% de l’électorat sénégalais. Ils ne peuvent pas nous intimider », a déclaré Yakhoba Diatara. Qui poursuit : « Ils sont dans l’obligation de respecter les décisions de justice. Si tel n’est pas le cas, en tant qu’Etat, nous allons leur faire respecter (…), on a la justice avec nous ». a lancé Yankhoba Diattara à ceux qu’ils taxent de pyromanes qui veulent semer la zizanie dans ce pays.

Il faut rappeler que il y’a quelques jours, le ministre de l’économie numérique a aussi fait une sortie brûlante en ce sens, avec le lancement du mouvement PARE, il déclarait d’un ton moqueur qu’il “fallait re-circonscrire Ousmane Sonko mais cette fois-ci en coupant tout”.