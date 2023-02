Extrait de force de sa voiture pour être acheminé chez lui: Ousmane Sonko annonce des plaintes tout azimuts

La vidéo est devenue virale et alimente tous les débats. Elle montre des éléments du Gign et de la Bip casser une vitre du véhicule de l’opposant Ousmane Sonko pour l’extraire de force alors qu’il rentrait chez lui après le renvoi du procès en diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko a été ainsi mis dans une voiture blindée de ces corps de la police et acheminé directement chez lui de force.

« Un acte de banditisme » que le leader de Pastef et maire de Ziguinchor n’entend point laisser impuni.

En effet, dans une déclaration en live sur sa page facebook hier soir, il s’est d’abord offusqué de l’attitude des forces de défense et de sécurité avant d’annoncer des plaintes contre les donneurs d’ordre qui sont à l’origine de ces incidents.

« Les forces de défense et de sécurité ont exercé une violence inédite, inouïe et gratuite contre ma personne et ma voiture. Le monde entier les a vu casser la vitre de ma voiture, forcer les serrures pour m’extraire de force et me conduire chez moi à bord d’un de leur fourgon blindé. Une attitude que rien ne justifie. Avec tout le dispositif qu’ils avaient, ils pouvaient escorter notre cortège sans grabuges »,a t-il dénoncé.

« Dès demain (aujourd’hui, vendredi, Ndlr) nos avocats déposeront des plaintes contre tous les acteurs qui sont mêlés à ces exactions qu’on a subies hier à commencer par le ministre de l’intérieur, les généraux et chefs de la police qui sont les donneurs d’ordre, les commandants et commissaires », annonce Ousmane Sonko qui a profité de cette tribune pour lancer un appel au peuple Sénégalais et à la communauté internationale sur ce qu’il nomme « les dérives du président de la République ».

