a compagnie FAR Limited active dans l’exploration en Gambie avait provisoirement suspendu, en décembre 2021, les opérations de forage sur les blocs A2 et A5 afin d’en traiter les données recueillies.

En Gambie, la société australienne FAR a fourni, le lundi 21 février, une mise à jour concernant ses opérations d’exploration sur les blocs A2 et A5 situés au large des côtes du pays. Les données de diagraphie obtenues à l’issue du forage du puits Bambo-1 et du puits latéral Bambo-ST1 confirment l’existence d’un système pétrolier prolifique qui s’étend dans plusieurs réservoirs importants. La société indique que si la campagne de forage a permis d’identifier des hydrocarbures dans les prospects Soloo S440 et S410, aucune quantité importante de brut n’a cependant été interceptée dans le prolongement sud du champ Sangomar, côté gambien sur le bloc A2. Toutefois, des traces de pétrole ont été mises en évidence dans les réservoirs S390 et S400 de Bambo.

FAR a souligné que grâce à une cartographie plus détaillée des réservoirs pétroliers, quatre nouveaux prospects ont été mis au jour. D’après la société, trois d’entre eux à savoir Panthera, Jatto et Malo pourraient faire l’objet de forages en raison des gisements potentiels qu’ils abritent. Par ailleurs la société pétrolière a annoncé son intention de céder ses parts dans les blocs A2 et A5. Dans cette logique, elle envisage d’une part de reporter le coût d’un puits qui sera foré d’ici fin 2023. D’autre part, elle compte recevoir une contribution aux frais qu’elle a déjà engagés.

En outre, FAR s’est prononcé sur son plan d’action pour 2022 et le budget y afférent. Le budget prévisionnel est de 9,56 millions de dollars. Des dépenses que la société envisage de ramener à 5,7 millions de dollars après l’examen et le vote du budget 2022 prévu pour mars prochain. La société FAR Limited est l’opérateur des blocs offshore A2 et A5 situés au large de la Gambie et adjacents au champ pétrolier Sangomar, situé lui au large du Sénégal. Elle détient 50 % d’intérêts dans les deux blocs. L’autre moitié est détenue par le producteur malaisien Petronas.

Ecofin