Exploitation du plomb: l’atelier de Pout sensibilise sur les impacts négatifs sur la santé et l’environnement

L’atelier de partage et de sensibilisation sur les impacts de l’exploitation du plomb sur la santé et le développement chimique de la zone des Niayes a rassemblé des experts et des acteurs locaux à Pout le 27 janvier 2023. Au cours de cet événement, les intervenants ont abordé les problèmes qui ont mené à la formation du cadre de concertation de la zone des Niayes et la mise en place de 12 coopératives.

Dr Fatima Diallo, Directrice du Centre de Recherche et d’Action sur les Droits Socio-Economiques et Culturels basé à Dakar, au Sénégal, a présidé cet atelier. Elle a plaidé pour la décontamination de l’usine Ganesha, qui pourrait causer une contamination de la zone des Niayes et de la nappe phréatique. Selon elle, l’usine ne disposant pas des moyens nécessaires pour respecter le code de l’environnement, le Centre travaille avec des partenaires internationaux pour veiller à ce que les normes environnementales soient strictement respectées.

L’association locale Collectif Comécdi a également réclamé la décontamination du site depuis la fermeture de l’usine décidée par le Ministère de l’Environnement. Le CRADECS est engagé à protéger les populations des Niayes et de Niakhatt en particulier pour éviter un autre scénario comme celui de Tiaroye, surtout dans des zones à vocation agricole.

En résumé, cet atelier a mis en lumière les effets néfastes de l’exploitation du plomb sur la santé et le développement chimique de la zone des Niayes. Il est temps d’agir pour protéger les populations et l’environnement.

Partager : Tweet



WhatsApp