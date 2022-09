La Jeunesse Consciente a organisé un Forum sur le contenu local, dimanche 25 septembre 2022 , à la chambre de commerce de Thiès.

Le Sénégal s’apprête à exploiter les ressources pétrolières et gazières découvertes à l’intérieur du pays à partir de 2023. Pour parer à toute éventualité, l’Etat a mis en place une loi sur le contenu local pour permettre aux entreprises locales de mieux saisir les opportunités dans la chaîne de valeur pétro – gazière. Sur ce, la Jeunesse Consciente a organisé dimanche 25 septembre 2022 forum pour aborder profondément cette question cruciale qui suscite des revenus en perspective et qui suffiront à combler les immenses attentes des sénégalais, notamment les thiessois en matière d’emploi, de santé, d’éducation, entre autres secteurs de développement.

Interpellé sur les enjeux de ses ressources naturelles, Mor Ndiaye Mbaye secrétaire technique du CNSCL (Comité National de Suivi du Contenu Local) a fait une action de vulgarisation en abordant les concepts, les opportunités en matière de la création des créneaux porteurs, la gestion de ses ressources naturelles. Il a également insisté sur la formation à la base des techniciens intermédiaires et supérieurs. En outre, le contenu local est un mécanisme de sauvegarde des intérêts du Sénégal dans les contrats pétroliers et gaziers. C’est dans cette logique d’idée que le conférencier a fait un diagnostic sans complaisance pour tirer le bilan du contenu local durant les huit mois d’activité.

Selon lui, dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles, 3600 emplois identifiés ont été générés dans le secteur, dans le cadre de la sous – traitance près de 220 milliards de contrats ont été signés par des entreprises locales et en termes de formation plus 55000 heures ont été dispensées à des sénégalais. Au cours des échanges, les différents intervenants ont beaucoup apprécié la posture de « cette Jeunesse Consciente » qui s’engage à aller vers la formation qualifiante et à instaurer plus que jamais des actions qui seront utiles à leurs communautés.

Ainsi, les membres de cette organisation ont salué l’engagement citoyen de Mor Ndiaye Mbaye sur l’exploitation des hydrocarbures au Sénégal. Ils comptent pérenniser cette activité après avoir recueillis des informations intéressantes auprès du conférencier.