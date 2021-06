Exhumation d’un corps à Tivaoune ce que l’on sait sur l’affaire…

EXHUMATION D’UN CORPS À TIVAOUANE

Ce qui s’est réellement passé

Que s’est-il passé à Tivaouane au domicile de Serigne Moustapha Sy? En réalité, il s’agit d’un vieux disciple Serigne Cheikh, K. Touré, chambellan de Al Amine décédé la veille de la Korité à Dakar et inhumé dans les règles, après la prière mortuaire, au niveau d’une extension du domicile du guide religieux à Tivaouane. Qui plus, de son vivant, le défunt avait émis le souhait de ne jamais s’éloigner de la famille du guide. Il se trouve que cette extension fait l’objet d’un litige foncier. Et c’est suite à une plainte de ceux qui se réclament propriétaires du terrain, que le corps a été exhumé, avec l’assistance des gendarmes. Des talibés qui ont voulu s’opposer à cette exhumation ont été embarqués par la gendarmerie aux dernières nouvelles.

Affaire à suivre